Пойманный в Севастополе украинский шпион получил 14 лет колонии

11.12.2018, Ростов-на-Дону, Михаил Рябов

Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил к 14 годам колонии, признав виновным в шпионаже в пользу Украины бывшего офицера штаба Черноморского флота капитана 2 ранга запаса Леонида Пархоменко, 1959 года рождения, который был задержан в Севастополе в 2016 году.

«Решением суда Пархоменко Л.С. приговорен к лишению свободы сроком на 14 лет с отбыванием наказания в колонии строго режима и лишению воинского звания.

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Установлено, что, будучи завербованным Главным управлением разведки Министерства обороны Украины, Пархоменко Л.С. осуществлял собирание, хранение и передачу иностранной спецслужбе составляющих государственную тайну служебных сведений о деятельности Черноморского флота, к которым имел доступ по занимаемой должности», – говорится в сообщении пресс-центра ФСБ.

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее против Пархоменко было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ «Государственная измена».