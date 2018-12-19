Украинская экономика держится только за счет «заробитчан»

19.12.2018, Киев, Владимир Гладков

Экономика Украины продолжает неуклонно деградировать и удерживается на плаву только за счет гастарбайтеров, присылающих деньги из-за границы, и работников IT-сферы.

Об этом в ходе пресс-конференции «Итоги 2018 года в Украине: экономика и политика» заявил управляющий партнер международной инвестиционной компании «Capital Times» Эрик Найман, передает корреспондент «ПолитНавигатора».



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«2018 год – это год экономической стагнации, которая продолжается. Когда говорят об экономическом росте на 2,3 и даже 4% после того, как украинская экономика катастрофически рухнула и мы даже не дошли до уровня Советского Союза… По итогам 2018 года ВВП на душу населения Украины впервые окажется ниже уровня Молдавии. До этого это была самая бедная страна Европы, теперь украинцы станут самыми бедными европейцами. Это результаты многолетней стагнации экономики.

Хорошо, что нет экономического спада, есть оживление в некоторых секторах, но украинская экономика выживает и растет благодаря деньгам заробитчан и IT-шников. Это сейчас два наиболее динамично развивающихся сегмента украинской экономики. Чем больше людей уезжает за рубеж, тем лучше чувствует себя Украина. Без этих денег в украинской экономике был не рост, а падение на 3%. Поэтому хорошо, что у нас есть украинцы, которые вопреки всему спасают», – резюмировал экономист.

Напомним, ранее профессор, член-корреспондент НАН Украины Людмила Шинкарук заявила в Верховной Раде о том, что структура экспорта из Украины сейчас такая же, как при Российской Империи в 1916 году – зерно и рабочая сила.