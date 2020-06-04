Украинские десантники оказались «натуральными москалями» – Ткачев

04.06.2020, Киев, Максим Карпенко

Видео с пробравшимся в Крым про шпалам пьяным украинским военным «постановка ФСБ».

Об этом говорится в заявлении командования десантно-штурмовых войск ВСУ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Доказательством того что видео задержания, опубликованное российскими пограничниками, якобы постановочное, является то, что на голове украинского военного надета кепка, а форменной одеждой является панама.

«Обращаем ваше внимание, что при постановке видео (опубликовано через несколько дней), режиссерами ФСБ не учтены важные детали, которые свидетельствуют о его недостоверности. Головным убором формы одежды в данном разделе определена панама летняя, а не фуражка полевая, которую надели военнослужащему.

Также не учтены время суток и погодные условия во время которых «исчез» военный, а это около половины пятого утра», – говорится в заявлении командования.

Доводы украинских военных руководителей в своем блоге высмеял одесский журналист Юрий Ткачев.

«Нет, нет всё-таки у российской пропаганды в Украине ни шанса! Вот, помните вчера проклятые москали опубликовали снятое на Мосфильме видео, как злодейски похищенный под Чонгаром солдат добровольно идёт по шпалам к российским пограничникам, явно пребывая в конкретно угашенном состоянии? Прокололись, проколись российские пропагандисты!

И в командовании ВСУ их на лжи ловко поймали: мол, летняя форма одежды в том подразделении, где служил боец – панама. А на видео он в кепке! Уличили, уличили кремлёвских лгунов! И то сказать, ну просто же!

Если тебе показывают фото бойца 95-й бригады, сразу смотри на головной убор. Если панамка – то всё нормально, честный козак. А если кепка – то зрада и москальский агент. Как ловко устроено! Правда вот зашёл я на фейсбук страничку этой самой бригады, посмотел фото, и… Мамочки! Да на каждом втором – натуральные москали, судя по кепкам! И ни одного настоящего воина в расовых панамках! Ну просто зрада какая-то!».

Ранее в Киеве заявили о похищении военнослужащего Евгения Добринского во время несения службы близ границы с Крымом.

ФСБ России заявила, что Добринский незаконно пересек границу России, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

Версия о похищении украинца с поста Россией не выдерживает критики, признал накануне экс-сотрудник Главного управления СБУ в Киеве, консультант комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны Иван Ступак.

Он обратил внимание на сообщение военных о якобы самоубийстве сослуживца Добринского. Ступак предположил, что, на самом деле, Добринский мог самовольно сбежать в Крым после конфликта и убийства товарища по десантной бригаде.