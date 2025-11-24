«Украинские дети поголовно переходят на русский» – недовольная киевская вчителька

24.11.2025 16:11
Украинские дети устали от многих лет насильственной украинизации – и массово переходят на русский язык.

На новую тенденцию среди учеников на «Украинском радио» пожаловалась отъявленная свидомитка и учительница украинского языка Екатерина Роботницкая, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«В 2022-23 годах дети в школах говорили по-украински, относились к этому сознательно, подозрительно относились к русскоязычным. Но на четвёртый год полномасштабной войны мы видим откат.

Я общалась с детьми, и первая причина, которую мне назвали – это влияние контента. Потому что весь контент, который их интересует, подаётся им по-русски.

Вторая причина: «у меня все одноклассники говорят по-русски, и я тоже перехожу». Вот я классная руководительница, у меня в классе 19 детей, и только один – украиноязычный. Это очень прискорбно. И третий момент – это семья, потому что так общаются дома», – жаловалась Роботницкая.

«Я думаю, что основная причина – это первый язык. Если первые слова были по-русски, и все в семье говорят по-русски, то это определённая привычка, очень давно укоренившаяся на уровне подсознания.

И если первый год войны это была такая волна патриотизма, боли и шока, который побуждал говорить по-украински везде. А сейчас, чем дольше длится война, истощение, фрустрация и стресс, тем больше они возвращаются к базовым настройкам», – добавила она.

