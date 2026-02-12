В Верховной раде – повальная диарея накануне возможного объявления о референдуме по Донбассу

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Верховная рада сегодня на заседании не смогла утвердить ни одного решения из-за отсутствия достаточного числа депутатов в зале – таковых набралось всего 204 при необходимом минимуме для голосования в 226 парламентариев.

Государственное агентство «Укринформ» со ссылкой на источники сообщает, что значительная часть депутатов находится в отпусках (часть поехала на Мюнхенскую конференцию по безопасности), другие болеют гриппом, а еще у целой группы зафиксировано «отравление в парламентской столовой».

«Укринформ» со ссылкой на аппарат Верховной рады сообщает, что сейчас СЭС проводит проверку и лабораторные исследования продуктов в столовой. Подозревается ротовирусная или острая кишечная инфекция.

Российский обозреватель Андрей Гусий иронизирует:

«Так сказать, обосрались… Если у них на уровне трат на власть нет нормальных продуктов, то что происходит на низовом, бытовом уровне. В целом, с учетом того, как обстоят дела с энергетикой и водой, здравоохранением на Украине, вопрос последствий в части всякого рода массовых заболеваний – открыт».

Впрочем, экс-депутат Тарас Черновол подозревает неладное – «Слугам» в Раде приказано минимизировать свое присутствие».

По его версии, заседание специально сорвано из-за появившейся накануне информации в западных СМИ, будто 24 февраля, на годовщину начала СВО, диктатор Зеленский должен выступить с обращением по поводу проведения референдума о статусе Донбасса.