25.12.2018, Киев, Владимир Гладков
 
Киев, Общество, Политика, Скандал, Украина
Просмотров:

Украинские евреи создают реестр антисемитских организаций

На Украине создается реестр общественных организаций, занимающихся фашистской и антисемитской пропагандой.

Об этом в эфире YouTube-канала «Vласть vs Vлащенко» рассказал глава Еврейской конфедерации Украины, экс-глава Администрации президента Украины Петра Порошенко Борис Ложкин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

По его словам, одним из первых в данную базу может попасть «Правый сектор».

«Сейчас мы делаем реестр тех организаций, которые использовали фашистскую и антисемитскую символику или слоганы в своей деятельности. Одна из самых ярких историй, когда на митинге в Одессе девушка из одесского «Правого сектора» выступила с антисемитскими заявлениями, что совершенно недопустимо. Насколько я знаю, сейчас по этому поводу ведется дело, возможно уже в суде. Мы хотим создать такой реестр, который будет опираться исключительно на документальные подтверждения и публиковать это.

Прямых санкций от нас никаких не будет. Мы просто обращаем внимание государства и мира, что в стране есть такого плана организации. Потому что если есть организация, в которой настольная книга «Майн Кампф» и свастика на стене, то вопрос перехода этой организации к антисемитизму – вопрос времени», – пояснил Ложкин.

При этом на вопрос ведущей о том, считает ли он антисемитом лидера ВО «Свобода» Олега Тягнибока, экс-чиновник ответил, что националист допускает антисемитские высказывания, однако в личной беседе уверял его в лояльности к евреям.

«Зная Олега лично, у нас однажды была беседа на тему еврейства, он меня уверил, что никакого антисемитизма ни у него, ни в его организации нет», – отметил Ложкин.

Напомним, ранее «ПолитНавигатор» сообщал о том, что молодежная организация Тягнибока «Сокол» осуществляла захват и блокаду киевского ТРЦ «Оушен Плаза», о покупке которого вел переговоры бизнес-партнер Бориса Ложкина.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,






Загрузка...
За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Похожие новости

    Все новости за сегодня
  • Декабрь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть