Украинские евреи создают реестр антисемитских организаций

25.12.2018, Киев, Владимир Гладков

На Украине создается реестр общественных организаций, занимающихся фашистской и антисемитской пропагандой.

Об этом в эфире YouTube-канала «Vласть vs Vлащенко» рассказал глава Еврейской конфедерации Украины, экс-глава Администрации президента Украины Петра Порошенко Борис Ложкин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



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По его словам, одним из первых в данную базу может попасть «Правый сектор».

«Сейчас мы делаем реестр тех организаций, которые использовали фашистскую и антисемитскую символику или слоганы в своей деятельности. Одна из самых ярких историй, когда на митинге в Одессе девушка из одесского «Правого сектора» выступила с антисемитскими заявлениями, что совершенно недопустимо. Насколько я знаю, сейчас по этому поводу ведется дело, возможно уже в суде. Мы хотим создать такой реестр, который будет опираться исключительно на документальные подтверждения и публиковать это.

Прямых санкций от нас никаких не будет. Мы просто обращаем внимание государства и мира, что в стране есть такого плана организации. Потому что если есть организация, в которой настольная книга «Майн Кампф» и свастика на стене, то вопрос перехода этой организации к антисемитизму – вопрос времени», – пояснил Ложкин.

При этом на вопрос ведущей о том, считает ли он антисемитом лидера ВО «Свобода» Олега Тягнибока, экс-чиновник ответил, что националист допускает антисемитские высказывания, однако в личной беседе уверял его в лояльности к евреям.

«Зная Олега лично, у нас однажды была беседа на тему еврейства, он меня уверил, что никакого антисемитизма ни у него, ни в его организации нет», – отметил Ложкин.

Напомним, ранее «ПолитНавигатор» сообщал о том, что молодежная организация Тягнибока «Сокол» осуществляла захват и блокаду киевского ТРЦ «Оушен Плаза», о покупке которого вел переговоры бизнес-партнер Бориса Ложкина.