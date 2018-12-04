04.12.2018, Москва, Владимир Гладков
 
Минский процесс, Политика, Россия, Украина
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Украинский президент всех обманул

Договариваться о чем-либо с президентом Украины Петром Порошенко не имеет смысла, поскольку он показал себя лжецом.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На протяжении 4,5 лет была абсолютно нормальная коммуникация Порошенко с Путиным, но Порошенко, который шел на выборы, заявляя о том, что он президент мира, фактически обманул собственный народ, обманул мировое сообщество и обманул Путина.

Он с этим шел на выборы, его власть признали, ему дали шанс. Более того, регулярно были телефонные переговоры, дальше был Минск-1, Минск-2, но ничего из этого не выполняется. Вы говорите садиться и договариваться, не проблема, можно сесть и договориться, но как можно договариваться с человеком, который ставит подпись, разворачивается и не решает ни один вопрос. Зачем нужны договоры ради договоров?», – выразил недоумение политик.

Напомним, ранее «ПолитНавигатор» сообщил о том, что Порошенко зарегистрировал в Верховной Раде законопроект о расторжении так называемого «Большого» договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Российской Федерацией.

Напомним, ранее «ПолитНавигатор» сообщил о том, что Порошенко зарегистрировал в Верховной раде законопроект о расторжении Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Российской Федерацией.

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