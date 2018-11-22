Украинский телеидиот: С Майданом облажалась, но проиграет все равно Россия

22.11.2018, Киев, Владимир Гладков

Обещанного на Майдане вступления Украины в НАТО и ЕС не произошло и не произойдет в ближайшее время, страна потеряла Крым и часть Донбасса, однако в исторической перспективе Россия все равно проиграет.

Об этом в ходе прямого включения в эфире телеканала «Россия 1» заявил украинский пропагандист Дмитрий Гордон, экс-депутат Киевсовета от Блока Порошенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Главный выгодополучатель Майдана – Владимир Путин, потому что вследствие Майдана ему удалось отжать у Украины Крым и существенно поднять свой рейтинг.

На исторической дистанции, конечно, россияне проиграли, потому что придется вернуть и Крым, и Донбасс. Это «пиррова победа», потому что на исторический дистанции она России ничего не принесет, Россия проиграла от Майдана», – сказал он.

«Я за то, чтобы Украина вошла в НАТО и в Европейской союз. Я выходил на Майдан за то, чтобы она была в Европе. Обидно, что сегодня НАТО и ЕС Украину не ждут, но не ждут они её по причине того, что Российская Федерация, как государство-агрессор, отжало часть территории Украины, а именно: Крым и часть Донбасса. Поэтому ни о каком НАТО сегодня речи быть не может, хотя в дальней перспективе, я думаю, это все-таки произойдет», – считает пропагандист.

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее пользователи социальных сетей начали потешаться над опубликованной подборкой многочисленных «прогнозов» Гордона на украинском ТВ, ни один из которых не сбылся.

На протяжении последних лет Гордон убеждал телезрителей, что Россия никогда не построит Крымский мост, а Запад непременно отменит открытие чемпионата мира по футболу в РФ.

Сам Гордон пытался оправдаться, рассказывая о том, что все его источники сообщали о запланированном бойкоте ЧМ-2018 странами ЕС и США, однако, якобы, ФСБ провела блестящую операцию, подкупив западных лидеров, которые согласились на открытие чемпионата в Москве.

«Самый опасный дурак тот, который считает себя умным. В Украине сегодня таких идиотов предостаточно. Все они считают себя очень умными экспертами, но, по сути, просто неадекватные люди. По всей видимости, в стране пора вводить принудительную психотерапию», – комментировал экс-депутат Верховной Рады Алексей Журавко.