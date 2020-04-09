09.04.2020, Киев, Ольга Козаченко
 
Политика, Украина, Финансы, Экономика
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Украину ожидает масштабный кризис платежеспособности




В скором будущем Украине нечем будет расплачиваться по внешним долгам, а потому погашать обязательства перед кредиторами придется землей и госактивами.

Такое мнение в комментарии «Известиям» высказал киевский финансовый аналитик Алексей Кущ.

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«Нынешнее правительство не обладает субъектностью. Кризис платежеспособности всё равно произойдет, просто чуть позже, в худших условиях. Думаю, внешние кредиторы взыщут в счет долга государственные активы, в том числе участки земли. Никуда не деться от дальнейшего роста безработицы, обесценивания гривны», – считает Кущ.

Ранее, как сообщал «ПолитНавигатор», экс-премьер Украины Юлия Тимошенко признала, что страна превратилась в долгового наркомана.

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