Украина превратилась в долгового наркомана

07.04.2020, Киев, Максим Карпенко

Украина – это наркоман, который живет лишь благодаря все новым и новым дозам в виде кредитов от МВФ.

Об этом в эфире телеканала 112 заявила экс-премьер-министр страны Юлия Тимошенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам политика, путь, по которому идет страна, никуда ее не приведет.

«Когда нам снова и снова дают новые долги, и дают новые долги под продажу земли, продажу стратегической собственности, наша страна и наша власть напоминают наркомана, который сидит на игле долговой зависимости и уже из дома выносит последнее, последние вещи для того, чтобы получить еще и еще этого наркотика в виде долговых обязательств Украины. Это путь в никуда», – заявила Тимошенко.