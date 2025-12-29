Урсула поводила за нос Трампа

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Евросоюз сократил закупку американских углеводородов, что идет в разрез с договоренностями об импорте в Европу нефти и СПГ на 750 млрд долларов, которые заключили президент США Дональд Трамп и глава Еврокомиссии Улсула фон дер Ляйен. Нарушение вассальных обязательств связано с падением мировой цены на нефть.

Об этом эксперт по энергетике Борис Марцинкевич заявил на канале «Геоэнергетика.Инфо», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Котировки на нефть на мировых рынках пошли вниз. Как добираться до 750 млрд, о которых там договорились? Это все и сразу, все виды углеводородов: СПГ, нефть, нефтепродукты. Если биржевая цена снижается, значит, снижаются суммы, которые необходимо платить. Значит, 250 млрд уплывают в дальние дали», – иронизирует Марцинкевич.

Он отметил, что поставками углеводородов за рубеж в США занимаются частные фирмы, которым Белый дом не может навязывать условия.