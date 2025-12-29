Урсула поводила за нос Трампа
Евросоюз сократил закупку американских углеводородов, что идет в разрез с договоренностями об импорте в Европу нефти и СПГ на 750 млрд долларов, которые заключили президент США Дональд Трамп и глава Еврокомиссии Улсула фон дер Ляйен. Нарушение вассальных обязательств связано с падением мировой цены на нефть.
Об этом эксперт по энергетике Борис Марцинкевич заявил на канале «Геоэнергетика.Инфо», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Котировки на нефть на мировых рынках пошли вниз. Как добираться до 750 млрд, о которых там договорились? Это все и сразу, все виды углеводородов: СПГ, нефть, нефтепродукты. Если биржевая цена снижается, значит, снижаются суммы, которые необходимо платить. Значит, 250 млрд уплывают в дальние дали», – иронизирует Марцинкевич.
Он отметил, что поставками углеводородов за рубеж в США занимаются частные фирмы, которым Белый дом не может навязывать условия.
«Чтобы Дональд Трамп ни рассказывал, кому он будет диктовать свою железную волю… Компаниям, которые владеют заводами СПГ? Но они покажут условия, в которых они работают. Я отгрузил конечную продукцию, куда поплыл газовоз, понятия не имею», – заключил Марцинкевич.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: