Утечки из украинской ГТС запахнут по-другому: ЕС заменит российский газ на укро-биомассу

Евросоюз намерен развивать украинскую энергетику посредством инвестиций в биометан и биомассу.

Об этом глава гендиректората Еврокомиссии (ЕК) по энергетике Дитте Юль Йоргенсен заявила в кулуарах ООН, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Еще один важный аспект украинской энергетической системы – значительный потенциал в области биометана и биомассы. Мы видим там много инвестиций и большой интерес. Поэтому, я думаю, что сотрудничество с Украиной принесет пользу во всех сферах энергетики в безопасной мирной Украине как можно скорее», – сказала Йоргенсен.

Своей биомассой Украина уже снабжает ЕС. В начале года минэнерго Украины поставила биометан объемом 67 тыс. куб. м. В ведомстве отметили, что украинские производители могут поставлять биометан через украинскую газотранспортную систему, транзит российского газа по которой прекращен.