Утечки из украинской ГТС запахнут по-другому: ЕС заменит российский газ на укро-биомассу

Елена Острякова.  
24.09.2025 20:41
  (Мск) , Москва
Просмотров: 247
 
Газ, Дзен, ЕС, Идиотизм, Общество, Политика, Россия, Труба, Украина, Экономика коллапса


Евросоюз намерен развивать украинскую энергетику посредством инвестиций в биометан и биомассу.

Об этом глава гендиректората Еврокомиссии (ЕК) по энергетике Дитте Юль Йоргенсен заявила в кулуарах ООН, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Евросоюз намерен развивать украинскую энергетику посредством инвестиций в биометан и биомассу. Об этом глава...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Еще один важный аспект украинской энергетической системы – значительный потенциал в области биометана и биомассы. Мы видим там много инвестиций и большой интерес. Поэтому, я думаю, что сотрудничество с Украиной принесет пользу во всех сферах энергетики в безопасной мирной Украине как можно скорее», – сказала Йоргенсен.

Своей биомассой Украина уже снабжает ЕС. В начале года минэнерго Украины поставила биометан объемом 67 тыс. куб. м. В ведомстве отметили, что украинские производители могут поставлять биометан через украинскую газотранспортную систему, транзит российского газа по которой прекращен.

Метки: , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Сентябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить