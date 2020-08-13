13.08.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Белоруссия, Беспорядки, Политика
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В Белоруссии сформировано тайное правительство – украинский дипломат


В рядах белорусской уличной оппозиции, взявшую курс на государственный переворот, есть четко сформированная структура и даже альтернативное правительство.

Об этом в эфире украинского радио «НВ» заявил бывший посол Украины в Белоруссии Роман Бессмертный, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам дипломата, эти люди не находятся на виду и не озвучиваются, чтобы им не пришлось потом бежать из страны, как это произошло с рядом оппозиционных белорусских деятелей, фамилии которых приводит Бессмертный

«Нынешняя история с Тихановской лишь подтверждает, что появление этих людей, оно в лучшем варианте заканчивается тем, что так как Санников, оказываются в Лондоне, Бондаренко с Радиной в Варшаве. Хуже – они исчезают, неизвестно кто и как закончил их судьбу. Я вас уверяю – на данное время в оппозиции, которая на улицах, сформировано правительство, существует система управления. Но сегодня показать этих людей при этих условиях – это обречь их либо на погибель, либо, как минимум, на то, что они покинут родину. Еще раз скажу – Белоруссия сегодня имеет дело с КГБшной, кремлевской системой», – заявил Бессмертный.

Ранее российский военный эксперт Владимир Трухан заявил, что акции протеста в Белоруссии носят не хаотичный характер, а тщательно подготовлены извне и заранее, что свидетельствует о провале работы КГБ.

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