В белорусском обществе теряет популярность идея интеграции с РФ

06.08.2020, Москва, Олег Кравцов

В Белоруссии выросло поколение, которое больше смотрит в сторону Брюсселя и Варшавы, а не Москвы и Санкт-Петербурга.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет «Комсомольская правда», журналист которой побывал в Белоруссии.

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По его словам, если бы вопрос о готовности белорусов жить с РФ как в ЕС (с единой валютой, таможней, парламентом, но без упразднения собственных государств) вынести на референдум, то голоса бы, скорее всего, поделились почти поровну.

«Но в Белоруссии уже выросло поколение, которое скорее смотрит на Варшаву и Вильнюс, чем на Москву и Питер. Это связано еще и с тем, что в последнее время все больше белорусов уезжает работать в Европу, чем в Россию», – отмечается в публикации.

Также говорится, что в Белоруссии популярна идея дружбы с Москвой, но на безопасном расстоянии.

«В основном – из-за стремления к другой модели экономики и демократии – «как в Европе». Российская (тут сказывается многолетняя пропаганда внутри Белоруссии) – считается неэффективной и коррумпированной. Другими словами – часть Белоруссии готова делиться суверенитетом скорее с Западом, чем с Москвой. А идея полного вхождения Белоруссии в Россию вряд ли наберет больше 10% голосов. Подавляющее большинство белорусов не готово отказаться от своего государства», – замечает журналист.

Также он отвечает на вопрос, есть ли в Белоруссии пророссийские политики, партии, настроения.

«Это не специфика Беларуси. В странах СНГ пророссийские политики, как ни удивительно, явление редкое. И, думаю, это связано с внешнеполитической позицией самой России. Москва обычно не рискует вести «двойную игру» с властями бывших советских республик и не поддерживает там пророссийскую оппозицию. Выращивать лояльных России политиков, финансировать местные СМИ Москва считает делом хлопотным, затратным, да и бесполезным (к тому же любая попытка получения от российского государства, с его-то безумной бюрократией, денег – верный путь к русофобии)», – резюмирует автор.

Как сообщал «ПолитНавигатор», российские эксперты признают, что в Белоруссии США играют на 5 – 7 лет вперед и сделали ставку на новое поколение.