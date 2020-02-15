В боснийском парламенте провалился троллинг Додика депутатом-бошняком

15.02.2020, Белград, Алексей Топоров

Представитель бошняков в Палате народов парламента Боснии и Герцеговины хотел поставить на голосование предложение увеличить число иностранных судей Конституционного суда и осудить «антидейтонские и антиконституционные действия Милорада Додика», но сербские и хорватские депутаты проголосовали против.

Об этом сообщила боснийская и сербская пресса, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я предложил внести поправку в Конституцию, которая позволила бы Председателю Европейского суда (назначает судей в Конституционный суд страны) предлагать шесть членов суда вместо имеющихся трех, чтобы максимально приблизить нашу правовую систему к европейским нормам», – заявил бошнякский депутат Палаты народов боснийского парламента, социал-демократ Денис Бечирович.

Этот выпад социал-демократ произвел в ответ на требование сербского члена Президиума БиГ Милорада Додика удалить иностранцев из Конституционного суда после того как последний объявил аграрные земли общественного пользования Республики Сербской собственностью Боснии и Герцеговины. Ранее этот суд запретил сербскому энтитету отмечать День Республики Сербской, что было проигнорировано ее жителями.

«Некоторые считают, что будущее за евроатлантической интеграцией, а другие считают, что будущее за российско-азиатской интеграцией. Я думаю, что мы должны стремиться к ЕС и НАТО», – сказал Бечиович, намекая на принципиальную позицию руководства и политикума РС отстаивать внеблоковый военный нейтралитет БиГ.

Также бошнякский депутат хотел внести в повестку дня обсуждение «антидейтонских и антиконституционных действиях Милорада Додика». Однако против его предложений проголосовали четыре сербских депутата (один воздержался), четыре хорватских (один поддержал), а «за» проголосовали все пять депутатов-бошняков. В итоге, законодательный троллинг Бечировича провалился.

«Откуда у вас столько ненависти, молодой человек? – отреагировал на выпады бошнякского социал-демократа вице-спикер Палаты народов, серб Никола Спирич. – Пока «Сербский клуб» работает здесь, обсуждать Милорада Додика в повестке дня не будут».

Ранее лидеры боснийских сербов и хорватов совместно выступили за изгнание судей-иностранцев из Конституционного суда БиГ, а также за равноправное представительство всех народов страны в органах власти.