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15.11.2018, Донецк, Анастасия Самойлова
 
Война, Донбасс, Украина
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В ДНР обезврежено 19 украинских террористических закладок

Накануне выборов, которые прошли 11 ноября в республиках Донбасса, украинские спецслужбы планировали ряд терактов.

Об этом сообщает телеграмм-канал «WarGonzo» со ссылкой на источники в силовых структурах республики, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Киев планировал порядка 19 терактов в ДНР в период с 5 по 12 ноября, когда в республике шла подготовка к выборам. Именно столько закладок обнаружили и обезвредили местные спецслужбы за неделю», – сообщают на канале.

Как сообщал “ПолитНавигатор, ВСУ саботировали приказ командования по срыву выборов в ДНР

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