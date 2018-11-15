В ДНР обезврежено 19 украинских террористических закладок

15.11.2018, Донецк, Анастасия Самойлова

Накануне выборов, которые прошли 11 ноября в республиках Донбасса, украинские спецслужбы планировали ряд терактов.

Об этом сообщает телеграмм-канал «WarGonzo» со ссылкой на источники в силовых структурах республики, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Киев планировал порядка 19 терактов в ДНР в период с 5 по 12 ноября, когда в республике шла подготовка к выборам. Именно столько закладок обнаружили и обезвредили местные спецслужбы за неделю», – сообщают на канале.

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