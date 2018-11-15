15.11.2018, Донецк, Анастасия Самойлова
В ДНР обезврежено 19 украинских террористических закладок
Накануне выборов, которые прошли 11 ноября в республиках Донбасса, украинские спецслужбы планировали ряд терактов.
Об этом сообщает телеграмм-канал «WarGonzo» со ссылкой на источники в силовых структурах республики, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Киев планировал порядка 19 терактов в ДНР в период с 5 по 12 ноября, когда в республике шла подготовка к выборам. Именно столько закладок обнаружили и обезвредили местные спецслужбы за неделю», – сообщают на канале.
Как сообщал “ПолитНавигатор, ВСУ саботировали приказ командования по срыву выборов в ДНР
ReCreative
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22:31 14 ноябряЭксперт об Украине и ее «союзниках»: С каких пор блохи определяют, куда собакам гавкать?
20:40 14 ноябряВ Севастополе присяжные оправдали обвиняемого в убийстве
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19:45 14 ноябряПропагандисты ВСУ «убили» солдат ЛНР больше, чем проживает людей в республике
19:22 14 ноябряСША относятся к украинцам хуже, чем к индейцам – эксперт
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18:28 14 ноябряВарфоломей набивается украинцам в “духовные отцы”
18:22 14 ноябряУкраинские эксперты призывают Киев начать переговоры с лидерами Донбасса
18:17 14 ноябряПравосеки требуют наказать голосовавших на выборах в ЛДНР
17:55 14 ноябряОдесситы всеми возможными путями стремятся покинуть Украину
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13:54 14 ноябряПорошенко разочаровал Варфоломея
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15:06 15 ноябряГосдума провела декриминализацию по-путински
14:19 15 ноябряФСБ накрыла меджлисовцев на въезде в Крым
13:54 15 ноябряУкраина не захотела разговаривать с РФ о своих рыбаках
13:44 15 ноябряРоссию устраивают нынешние цены на нефть
13:14 15 ноябряНа Крымском мосту сложилась патовая ситуация
12:47 15 ноябряПутин заявил о бессмысленности переговоров с украинской властью
12:36 15 ноябряВыборы в ЛДНР были неизбежны – Путин ставит на место Украину
10:58 15 ноябряАктёр Горбунов, поддержавший Майдан и карателей, скучает по роскоши в Москве
10:06 15 ноябряПоджоги, взрывы и шприцы на пляжах, – меджлисовский диверсант сознался во всём на камеру
8:40 15 ноябряПротив фирмы, завалившей реконструкцию парка Победы в Севастополе, возбуждено дело
0:06 15 ноябряНа базе Украины будет несколько государств, предупредили в Госдуме
22:31 14 ноябряЭксперт об Украине и ее «союзниках»: С каких пор блохи определяют, куда собакам гавкать?
19:09 14 ноябряНа Украине собрались заочно судить российского генерала
16:15 14 ноябряУ Порошенко признали, что украинский бизнес массово и с удовольствием работает в Крыму
13:33 14 ноябряКАМАЗ разворотил теплотрассу в Керчи
13:01 14 ноябряКиев надеется на помощь американского удава в борьбе с Россией
12:53 14 ноябряБывший крымский вице-премьер останется за решеткой
11:17 14 ноября«Россия готова войти в общеевропейскую армию»
11:09 14 ноябряРотенберги зашли в Севастополь
10:49 14 ноябряЛивадия выставлена на продажу
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10:00 14 ноябряВ Симферополе недовольны авральным ремонтом дорог
9:51 14 ноябряУйдя от Украины, Севастополь в полтора раза отстал от Европы по убийствам
9:30 14 ноябряВ Германии предложили Украине спасать страну федерализацией
8:45 14 ноябряВ Брюсселе будут официально представлять интересы Крыма
0:22 14 ноябряОдин из организаторов диверсионной атаки на Крым ликвидирован. Кто следующий?
23:50 13 ноябряСоратник Порошенко: «Надо врать о дипломатии и готовиться к войне за Крым и Донбасс»
23:38 13 ноябряВ Киеве стали догадываться: В заднице – Украина, а не Путин
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22:43 13 ноябряВ Севастополе возобновляется скандальная стройка на землях Херсонеса
21:59 13 ноябряЭкс-глава штаба Януковича: Украинский блицкриг закончится не в Донецке, а на Красной площади
13:53 13 ноябряРоссия подталкивает Украину к полной капитуляции
13:42 13 ноябряВ парламенте Крыма совершено жертвоприношение
13:08 13 ноябряВ Крыму требуют наказать участников меджлисовского шабаша в Киеве
12:36 13 ноябряКлимкин изолировал Россию в Twitter и заявил, что такой Донбасс Украине не нужен
10:43 13 ноябряАрмия строителей Крымского моста обустроит замену Одессе
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9:59 13 ноябряОвсянникову предстоит нелегкий разговор в прямом эфире
9:40 13 ноября«Зеленский – очень сильная ставка Коломойского. Беня будет править безраздельно»
8:59 13 ноябряМинобороны Украины: НАТО не даст России заблокировать Одессу с моря
8:53 13 ноябряУкраинские вояки, присягнувшие хунте, потеряли свои семьи в Крыму
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0:22 13 ноябряАэропорт в Симферополе получает новый уровень комфорта
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15:09 12 ноябряАмерика переходит к окопной войне
13:44 12 ноября«Нам не нужны миллионы сторонников Путина» – киевская пропаганда отменила поход на Кубань
13:12 12 ноябряМеджлисовцы подготовили методичку для своих агентов в Крыму
12:49 12 ноябряВ Израиле Коломойского объявили бандитом, предавшим Днепропетровск
12:20 12 ноябряВ Москве надеются, что к восставшему Донбассу присоединятся другие регионы
11:36 12 ноябряСША принуждают Украину покупать дорогой американский газ
11:13 12 ноябряКишинев не хочет примирения с Приднестровьем
10:32 12 ноябряАмериканцы жалуются, что Россия не хочет сливать Донбасс
9:03 12 ноябряНа Украине предлагают уничтожать русские конвои
0:29 12 ноябряНемецкий депутат – «неполживым СМИ»: Только попробуйте сказать, что в Донбассе не было явки!
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