В этом году более 400 человек закончили академию МВД в ДНР

17.07.2020, Донецк, Сергей Вредников

Сегодня в Донецке прошло торжественное мероприятие по случаю выпуска курсантов, студентов и слушателей Донецкой академии внутренних дел МВД ДНР.

Об этом сообщили на официальном сайте руководителя республики, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В торжествах приняли участие глава ДНР Денис Пушилин председатель Народного Совета Владимир Бидёвка, глава администрации города Донецка Алексей Кулемзин.

Торжественная церемония началась с внесения Государственного флага Донецкой Народной Республики и знамени Донецкой академии внутренних дел МВД ДНР. Затем собравшихся поздравил руководитель государства.

«Поздравляю выпускников Академии внутренних дел с завершением учебы! Выбрав путь служения Донецкой Народной Республике и ее жителям, вы взяли на себя ответственность по выполнению сложных профессиональных задач в борьбе с преступностью, защите конституционных прав и свобод граждан, обеспечении общественного порядка, соблюдении законности», – сказал Пушилин.

Также глава ДНР призвал будущих стражей порядка не забывать о том, как важно заслужить и не растерять уважение и доверие со стороны граждан.

«Сегодня перед правоохранительными органами стоит ряд масштабных задач, которые вам придется решать, применяя все знания, полученные в академии. Будьте верны присяге и всегда помните, что главным критерием вашей профессиональной деятельности будут авторитет и уважение граждан, их доверие к служителям закона.

Успехов в вашей непростой, но очень ответственной и значимой службе!» – добавил он.

Денис Пушилин также поблагодарил профессорско-преподавательский состав академии за воспитание в молодежи таких качеств, как принципиальность, ответственность и преданность Родине.

Затем началась церемония вручения дипломов и лейтенантских погон. В этом году Донецкую академию внутренних дел окончили 412 человек, из них 111 курсантов. Дипломы с отличием получили 12 выпускников.

Отметим, что торжества проходили в знаменательную дату – 17 июля 1943 года войска Юго-западного фронта перешли в наступательную операцию с форсированием Северского Донца, в ходе которой в ожесточенных боях немецко-фашистские захватчики понесли сокрушительное поражение в Донбассе.

Как сообщал «ПолитНавигатор», в ДНР военное училище впервые выпустило офицеров, что вызвало истеричную реакцию киевских неонацистов.