Отказ России от уступок по целям СВО, похоже, приносит плоды и усугубляет раскол в ЕС. Причем, если раньше речь шла о небольших и маловлиятельных странах вроде Венгрии или Словакии, то сейчас сомнения зародились у Франции – одного из лидеров ЕС и ярого сторонника Украины.

Эммануэль Макрон, сравнительно недавно угрожавший вводом своего контингента на Украину, теперь объявил о необходимости диалога с Москвой, причем, «в ближайшие недели».

«В противном случае мы будем вести переговоры между собой с переговорщиками [США], которые будут общаться только с русскими, что не идеально», – пояснил французский президент.

В Кремле инициативу оценили позитивно, но подчеркнули, что речь может идти лишь о равноправном диалоге.

«Это не должен быть диалог с тем, чтобы пытаться друг другу читать нотации. Это должен быть диалог с тем, чтобы попытаться понять позиции друг друга. Путин всегда готов объяснять свои позиции, объяснять своим собеседникам детально, искренне и последовательно», – заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Явно опешившие от заявления Макрона глобалистские медиа обратились в Елисейский дворец за прояснением ситуации. Там заверили, что в ближайшее время обсудят «наилучший порядок действий».

На этом фоне появился примечательный материал в рупоре британских деловых кругов издании Financial Times, где Макрона заклеймили как предателя.

Поводом для столь серьезного обвинения стал недавний саммит ЕС, где так и не смогли принять решение о передаче на нужды Киева замороженных российских активов. Высокопоставленный европейский дипломат рассказал газете, что главным застрельщиком передачи Украине российских денег был канцлер ФРГ Фридрих Мерц.

«Публично президент Франции не выступал против инициативы, однако его команда за кулисами выражала сомнения в законности такого механизма», – говорится в статье.

В Париже испугались, что из-за высокого госдолга Франция не смогла бы дать надежные гарантии, если активы пришлось быстро вернуть России. Как известно, решительно против фактической кражи российских денег возражала Бельгия, в депозитарии которой хранится основная часть активов. FT пишет, что по мере того, как на сторону Бельгии переходило все больше стран, включая Италию, Макрон «присоединился к ним, убив эту идею».