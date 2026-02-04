«РПЦ должна рыдать и каяться» – украинские раскольники-нацисты

Вадим Москаленко.  
04.02.2026 20:59
  (Мск) , Киев
Просмотров: 256
 
Вооруженные силы, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


Русская православная церковь поддержала Россию в сложный для неё период, и поэтому должна быть наказана.

Об этом в интервью соратнику Петра Порошенко (признан в РФ террористом), депутату Верховной рады Николаю Княжицкому заявила пропагандистка раскольничьей ПЦУ, главный редактор сайта «Украина православная» Ярослава Мищенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Русская православная церковь поддержала Россию в сложный для неё период, и поэтому должна быть...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Когда закончился Советский Союз, они не прошли ни период покаяния, ни период очищения. Они пришли к другому: строить концепцию Русского мира.

Они хвалились тем, что Варшавский договор везде закончился, а РПЦ везде держится. Но РПЦ стала послушной партнёршей тоталитаризма», – вещала Мищенко.

«Если этот народ не пройдёт денацификации, а церковь не пройдёт переосмысления, если она не начнёт плакать и просить прощения за все периоды пыток и отступничества от Христа – она всегда будет представлять опасность. И она никогда не станет настоящей церковью», – агитировала укро-нацистка.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Февраль 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    232425262728  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить