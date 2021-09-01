В Гааге начались предварительные слушания по делу Харадиная и запугиванию свидетелей

01.09.2021 19:27 (Мск), Белград, Алексей Топоров

Специальный суд по Косово в Гааге начал предварительное рассмотрение по делу руководителя и заместителя «Содружества ветеранов «Армии освобождения Косово» (UCK)» Хисни Гуцати и Насима Харадиная.

Обоих обвиняют в запугивании свидетелей, неуважении к суду и воспрепятствовании работе Специальной прокуратуры путем раскрытия личностей свидетелей, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Харадинай и Гуцати отказались от своего права на участие в слушании, и представлены тремя адвокатами каждый. Процесс проходит в составе судебной коллегии из трех человек под председательством судьи Чарльза Смита. По словам последнего, предварительные слушания будут проходить сегодня и завтра.

Ранее представитель криминального клана Харадинаев, двоюродный брат оправданного Международным трибуналом по бывшей Югославии в той же Гааге военного преступника Рамуша Харадиная – Насим Харадинай заявил о том, что не признает полномочий Специального суда по Косово. А в июле прошлого года заявлял, что его организация, объединяющая престарелых боевиков, выступит с инициативой роспуска этого института.

«Я убивал сербских военных при каждом удобном случае. Говорю своей семье, что сожалею о том, что не убил больше. Мне жаль, что мои друзья убиты, но я рад, что я убивал сербов», – откровенничал он ранее в интервью косовскому порталу.

Зампред «Организации ветеранов Армии освобождения Косово (UCK)» Насим Харадинай был арестован в сентябре прошлого года вслед за своим шефом Хисни Гуцати в Приштине после утечки обвинительного досье Специального суда по Косово в Гааге.

Арест Насима Харадиная

Арест Хисни Гуцати

За несколько дней до этого боевики заявили, что имеют на руках 260 страниц обвинительного досье Специальной Прокуратуры Специального суда по Косово в отношении «президента» Косово Хашима Тачи и других албанских командиров, с именами свидетелей обвинения.

Обнародованные документы касались убийства, как минимум, 80 человек, пытках и издевательствах в секретных тюрьмах бандитов, а также политических расправах (уже после ухода из Косово армии, МВД и органов власти Югославии) над их политическими оппонентами, представителями националистической интеллигенции, не участвовавшей в вооруженной борьбе из Демократической лиги Косово.