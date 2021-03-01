В Госдуме предлагают создать комиссию по пересмотру границ Украины

01.03.2021, Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

Поскольку Украина сама вышла из Договора о дружбе с Россией, в Москве могут больше не признавать украинские границы и открыто поддержать создание Новороссии.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Эта их революция, конечно, не «достоинства», а мятеж против государства и мятеж против России. Они забывают об одном, когда спрашивают: «Как так, как Крым отошёл к России?». Но ведь они сами прекратили действия Договора о дружбе, который определял границы между Россией и Украиной. Если Договора о дружбе нет, тогда и нет договора о границах, это значит, что границы снова нужно устанавливать.

Поэтому, если сейчас они хотят, то давайте сделаем совместную комиссию, и может быть, Львов и пару областей отойдёт к Западно-Украинской Республике, а всё остальное – Новороссия, которая пойдёт по пути Крыма и Донбасса», – заявил Жириновский.

Напомним, 27 февраля Россия в шестой раз отметила День «вежливых людей» или Сил специальных операций Минобороны РФ. Соответствующий указ от 26 февраля 2015 года подписал президент России накануне первой годовщины Крымской весны.