В государственном университете Казахстана прошла лекция об «оккупации Крыма»

04.11.2020, Москва, Михаил Рябов

Казахстанский государственный юридический университет провел онлайн-лекцию «по теме оккупации Крымского полуострова как важного международно-правового явления».

Об этом сообщает фейковое «представительство президента Украины в АР Крым», чей глава Антон Кориневич и проводил лекцию, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«С казахстанской стороны слушателями лекции стали преподаватели и студенты КАЗГЮУ, изучающие международное право, юриспруденцию и правоохранительную деятельность.

Антон Кориневич отмечает, что в рамках дискуссии студенты хорошо воспринимали материал, задавали вопросы об оккупации Крыма Российской Федерацией и последствиях оккупации», – сообщает украинское ведомство.

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