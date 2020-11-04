04.11.2020, Москва, Михаил Рябов
 
ЕАЭС, Казахстан, Крым, Политика, Россия, Скандал, Украина
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В государственном университете Казахстана прошла лекция об «оккупации Крыма»


Казахстанский государственный юридический университет провел онлайн-лекцию «по теме оккупации Крымского полуострова как важного международно-правового явления».

Об этом сообщает фейковое «представительство президента Украины в АР Крым», чей глава Антон Кориневич и проводил лекцию, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«С казахстанской стороны слушателями лекции стали преподаватели и студенты КАЗГЮУ, изучающие международное право, юриспруденцию и правоохранительную деятельность.

Антон Кориневич отмечает, что в рамках дискуссии студенты хорошо воспринимали материал, задавали вопросы об оккупации Крыма Российской Федерацией и последствиях оккупации», – сообщает украинское ведомство.

В начале октября в Казахстане был арестован активист, призывавший к вхождению в состав России.

Ранее «ПолитНавигатор» сообщал, что Госдума РФ денонсировала соглашение об использовании военного объекта в Казахстане в интересах российской системы ПРО.


Казахстан проводит сильнейшую националистическую политику в своих северных регионах, которые являются исторически российскими, и выдавливает из этих мест русскоязычное население.

В Казахстане на государственном уровне идет насаждение национализма.

Недавно в Казахстане суд города Костанай приговорил к четырем с половиной годам тюремного заключения ополченца Евгения Щербака за участие в войне на стороне республик Донбасса.

Представители интеллигенции ранее осудили инициативу властей Казахстана по переводу местного алфавита на латиницу, поскольку это отбросит страну на десятилетия назад.

 

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