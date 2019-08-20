В Киеве Нетаньяху пытался заинтересовать Москву

20.08.2019, Киев, Ольга Козаченко

Вчерашний визит премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Киев был связан с попыткой найти аргументы для РФ.

Такое мнение в комментарии «Московскому комсомольцу» высказал директор Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко.

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«В Киеве Нетаньяху совершенно нечего делать. Два еврея во главе Украины — совершенно не повод для визита. Настоящая цель поездки связана с Россией. Нетаньяху занимается поиском аргументов для того, чтобы убедить Россию занять позицию, соответствующую израильским интересам в ближневосточном кризисе. Нетаньяху знает, что украинский кризис важен для России и демонстрирует готовность к активным действиям на этом направлении, чтобы заинтересовать Москву», – отметил политолог.

«Что касается антисемитизма на Украине, то Израиль давно знает: власть в стране находится в руках у националистов, которые героизируют людей, которые во время войны уничтожали евреев. Но это никак не влияет на текущую ситуацию», – резюмировал Ищенко.

Как сообщал «ПолитНавигатор», Украина со старта ошарашила израильского премьера бандеровщиной.