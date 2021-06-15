В Киеве обвинили Россию в гибридном осквернении памятников на Украине

15.06.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Россия якобы назначает в парламенты европейских государств нужных ей людей, чтобы потом, заставляя украинских националистов совершать провокации, ссорить Киев с ЕС.

Об этом в ходе пресс-конференции в Киеве заявила директор «Группы анализа гибридных угроз Украинского кризисного медиа-центра» Любовь Цибульская, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В Венгрии, Польше, Чехии, да и во всём Евросоюзе работают очень мощные российские лобби. И зачастую это вопросы провокации спецслужб.

Вспомним, как это было в своё время с Польшей, когда Россия, с одной стороны, вводила «правых» в польский парламент, а с другой стороны, устраивала на Украине провокации – например, совершала акты вандализма над памятниками польским воинам», – утеверждала она.

В качестве примера Цибульская привела разрушение одного из польских мемориалов во Львовской области.

«Тут я часто привожу пример с Гутой Пеняцкой, где был повален памятник польским воинам. А местные жители даже не знали, что это сделано. А первая новость об этом событии появилась в группе «ВКонтакте» «Россия, Украина, Беларусь – святая Русь», – резюмировала русофобка.

Напомним, ранее в Киеве заявили, что героизация и увековечивание памяти УПА, члены которой убивали поляков и евреев во время Второй мировой войны, уже привела к ряду международных скандалов и станет поводом для отказа Украине в членстве в ЕС.