В Киеве предлагают ЛДНР международную временную администрацию

16.10.2019, Киев, Ольга Козаченко

Одним из реальных способов положить конец войне в Донбассе является внешнее управление над регионом.

Об этом пишет киевское интернет-издание «Апостроф», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В публикации отмечается, что на Украину давят внешние игроки, которые требуют от Киева выполнить свои обязательства по Минским соглашениям.

«Вместе с тем, существует ряд дополнительных инструментов и возможностей, которые не предусмотрены Минском-2, но и не противоречат ему. Более того – они напрямую отражают международную миротворческую практику. Таким инструментом прежде всего может быть введение переходного Международной временной администрации (МВА) на территории ОРДЛО. Одними из первых такой путь к миру представили эксперты Международного центра перспективных исследований», – пишет издание.

Указывается, что в мировой практике МВА является формой легитимного обеспечения управления в течение переходного периода на территории, где не действуют легитимные государственные структуры.

«Создание МВА согласовывается сторонами конфликта и утверждается Советом Безопасности ООН, принимает соответствующую резолюцию на основании Главы VII Устава ООН “Действия в отношении угрозы миру, нарушений мира и актов агрессии”. ООН неоднократно применяла МВА в различных ситуациях, которые возникали в результате деколонизации (Западный Ириан, Намибия), распада государств (территории бывшей Югославии), внутреннего конфликта (Камбоджа) или иностранной оккупации (Восточный Тимор)», – подчеркивает автор.

Также речь идет о том, что МВА как правило предусматривают создание на неконтролируемой территории военной и гражданской администраций, которые могут выполнять полицейские, политические и социально-экономические функции.

«То есть МВА в основном представляют собой переходный этап развития определенной территории и общества на пути отделения или возвращения в состав государства», – резюмирует издание.

Как сообщал «ПолитНавигатор», в Киеве рассказали, что Брюссель подходит к мысли о разделе Украины по примеру Боснии.

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