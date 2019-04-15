В Киеве рассказали об «удивительных упырях» Порошенко

15.04.2019, Киев, Семен Дорошенко

Нынешние сторонники Петра Порошенко – это коррумпированные чиновники, “полоумные активисты майданов”, откровенные нацисты и “жертвы телевидения”, насмотревшиеся принадлежащих власти пропагандистских каналов.

Об этом написал на своей страничке в соцсети известный киевский блогер, главред интернет-издания Капитал Вячеслав Чечило.

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“Кто сейчас за Порошенко? Чиновники, на чьи сытые и тупые рожи «винницких экономистов» уже нет сил смотреть, не говоря уже о том, чтобы дать им еще 5 лет. Продажные «эксперты» и «журналисты», десятилетиями ходившие по рукам и не бравшие деньги разве что у Люцифера. Да и то, только потому, что тот не предлагал. Истерички, не пропустившие за последние 20 лет ни одного Майдана и майданчика, поочередно топившие за Ющенко, Тимошенко, «грузинских реформаторов» и Бог знает кого еще, а сейчас с налитыми кровью глазами вопящие про приближающийся «конец света». Просто глупые и легко поддающиеся влиянию люди, пересмотревшие Прямой канал. Откровенные нацисты, призывающие других умереть с голоду на зло России, но сами почему-то только жиреющие последние 20 лет. «Интеллигенция» – верхом карьеры которой стала должность секретаря партийной организации Союза писателей УССР.

По словам Чечило, он привел лишь “неполный список”

“Среди «сторонников» Порошенко есть и еще более удивительные упыри. Но, собственно, и его вполне достаточно, чтобы проголосовать за кого угодно, только не за того, за кого они агитируют”, – заключил журналист.

Ранее ПолитНавигатор сообщал о том, что Владимир Зеленский в своем новом видеообращении пристыдил Петра Порошенко за увлеченность дешевым пиаром вместо конкретных дел, которых от него требует общество. Также Зеденский перефразировал известные слова Рональда Рейгана, сказанные им в ходе дебатов своему предшественнику на посту главы США Джимми Картеру: “Почему бы актеру не стать президентом, если сейчас президентом работает клоун”.