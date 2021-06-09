09.06.2021, Киев, Вадим Москаленко
 
Война, Вооруженные силы, ВСУ-убийцы, геноцид, Дзен, Донбасс, Общество, Политика, Россия, Украина
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В Киеве требуют ввести уголовку за отрицание «агрессии РФ»

Новости УкраиныВакуум, оставшийся после отключения неугодных Киеву телеканалов, необходимо заполнить пропагандистским контентом, рассчитанным на перевоспитание...

Вакуум, оставшийся после отключения неугодных Киеву телеканалов, необходимо заполнить пропагандистским контентом, рассчитанным на перевоспитание «пятой колонны».

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявила экс-депутат Верховной рады, бывшая глава Комитета по иностранным делам Анна Гопко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Много выводов, что делать после достаточно нужных санкций против Медведчука, Козака, после запрета псевдомедиа, телеканалов. Этот вакуум… я думаю, что можно работать с избирателями пятой колоны, ОПЗЖ по поводу того, что там 30% считают, что это внутренний конфликт, я думаю, что если эффективней будет работать не только телеканал «Дом», но и другие, то в принципе можно над этой статистикой работать. Потому что я думаю, что это достаточно хорошо, что большинство украинцев считают конфликт на Донбассе российской агрессией», – размышляет русофобка.

Кроме того, она призвала учесть ошибки, допускавшиеся с 2014 года, когда государству нужно было занимать более жёсткую позицию.

«Например, в VIII созыве, тоже под определённым давлением даже наших западных партнёров, только в 2018 году мы приняли закон в Верховной раде, признающий Россию государством агрессором, убирающий вообще из терминологии так называемые ЛНР и ДНР, назвав их российскими оккупационными войсками. Жаль, что не хватило политической воли ввести уголовную ответственность за отрицание российской вооруженной агрессии против Украины», – переживает экс-депутат.


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