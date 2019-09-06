В Крыму раздолбали Собчак за киевские бредни

06.09.2019, Симферополь, Олег Кравцов

Российская либеральная журналистка и экс-кандидат в президенты РФ Ксения Собчак пытается усидеть на двух стульях.

Такое мнение в комментарии «Комсомольской правде» высказал крымский политолог Владимир Джаралла.

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Поводом для такого рода оценок стал недавний визит Собчак в Киев, где она заявила, что Крым надо вернуть Украине, но пока этот вопрос поднимать не стоит.

«Попытки усидеть на двух стульях всегда смешны, а позы – неудобны. Госпожа Собчак, тем не менее, старается освоить это искусство, в простонародье именуемым «и нашим, и вашим». Меня в этой ситуации удивляет странная нелогичность либеральной общественности: в других ситуациях они вопят о правах человека и интересах людей как высшем приоритете, но на крымчан у них это не распространяется», – сказал эксперт.

Он обратил внимание, что антикрымские высказывания являются нарушением закона и должны рассматриваться в соответствии с УК.

«Но никакой деятельности крымские чиновники, ответственные за гуманитарные вопросы в этом направлении, не ведут. Уже не говорю, что некоторые политические партии, зарегистрированные в минюсте РФ, официально отказываются признавать Крым в составе России и заявляют, что вести здесь деятельность не будут. Понятно, что Собчак в силу ее происхождения и биографии «закон не писан», но на остальных эта исключительность от закона не распространяется, а потому было бы полезно сделать эту «политическую акробатику» на разных «политстульях» им весьма проблематичной», – считает Джаралла.