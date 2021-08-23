В Москве предупредили постсоветские страны: конфликты с русскими приведут к потерям территорий

23.08.2021 19:30 (Мск), Москва, Владимир Гладков

Страны постсоветского пространства, где будут провоцировать межнациональный конфликт – потеряют территории с русским населением.

Об этом в эфире радио «Говорит Москва» заявил российский политолог Ростислав Ищенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы предполагаем, какой может быть реакция России, исходя из того, какая реакция у неё уже была на подобные проблемы, и, исходя из того, какую позицию сейчас занимает её президент, и в принципе какую позицию занимает русский народ. Потому что у русского народа нет желания присоединять территории с инонациональным враждебным населением только потому, что они когда-то находились в составе России, но у того же русского народа нет желания совершенно спокойно, смотреть на то, что оставшихся русских гноят за пределами России», – сказал он.

Кроме того, эксперт отметил, что местный национализм в постсоветских странах неминуемо приведёт к столкновениям с русскими.

«Мы говорим, что ситуация уже показала, что окружающие Россию государства, практически не могут существовать без нормальных взаимоотношений с Россией. Поддержка местного национализма убивает нормальные взаимоотношения с Россией. Поддержка местного национализма приводит к тому, что начинаются межнациональные столкновения, в том числе и с участием русских», – подчеркнул он.

Также политолог добавил, что если местные элиты на постсоветском пространстве доведут свои страны до состояния Украины 2014 года, они потеряют территории, населённые русскими.

«В девяностые Россия делала всё, чтобы погасить потенциал таких столкновений, потому что она не могла бы их поддержать, соответственно эта беспомощность была бы задействована против России. Девяностые прошли, но опасность все равно остаётся. По мере того, как исчезает возможность стравливания пара за счёт простого ухода русских, опасность возникновения столкновений разрастается. Потому что люди, которым некуда бежать, начинают воевать. Того, что было при СССР, не будет, если местные власти доведут до гражданского сопротивления, как на Украине – вы потеряете часть территорий, населённых русскими», – заключил Ищенко.

Напомним, ранее в Москве заявили, что русофобия, которая сегодня очередным витком проявляется в постсоветских странах, связана с тем, что бывшие части СССР не имеют другой основы для построения собственной государственности.