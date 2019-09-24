В ПАСЕ российская изоляция сменяется украинской

24.09.2019, Киев, Ольга Козаченко

Украинская власть продолжает антироссийские демарши, начатые прежним киевским режимом.

Об этом пишет киевская интернет-газета «Страна», давая оценку ситуации вокруг ПАСЕ.

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Отмечается, что утвержденная новой главой украинской делегации в ПАСЕ Елизавета Ясько опубликовала заявление, в котором официально объявила об отказе участвовать в октябрьской сессии ассамблеи.

«Умной эту позицию назвать нельзя. Во-первых, сторонники России в Ассамблее только вздохнут свободнее, когда там не будет представителей Верховной Рады. Ведь это означает и отсутствие дискуссий в зале, и прекращение «перфомансов», которые устраивали Арьев, Гончаренко и другие члены старой делегации.

Во-вторых, демарш украинской делегации позволит поставить вопрос уже об ответственности Украины за игнорирование резолюций ПАСЕ и всей этой структуры в целом. Так что вместо изоляции, в которой несколько лет находилась Россия, теперь возникнет изоляция, в которой находится Украина», – резюмирует издание.

Как сообщал «ПолитНавигатор», 26 июня ПАСЕ приняла резолюцию, которая полностью восстановила в правах российскую делегацию, после чего украинская делегация устроила демарш и покинула ассамблею.

Также в Киеве заявили, что ПАСЕ продалась за «путинские деньги». При этом в Москве убеждены, что в возвращении России в ПАСЕ одну из ведущих ролей сыграла невменяемость украинской делегации.

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