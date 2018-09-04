В Раде хотят ввести наказание за отрицание «российской агрессии»

04.09.2018, Киев, Владимир Гладков

За отрицание «российской агрессии» на Украине следует наказывать, а СМИ – обязать указывать источники финансирования.

Об этом с трибуны Верховной Рады заявил депутат от «Народного фронта» Максим Бурбак, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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««Народный фронт» будет настаивать на немедленном утверждении законопроектов №8494 и №6762 касаемо прозрачности финансирования электронных СМИ», – сообщил нардеп.

«Мы также будем настаивать на возвращении к рассмотрению законопроектов об ответственности за отрицание факта российской агрессии, о запрете российского участия в акционерном капитале теле и радиокомпаний, и о расширении полномочий нацсовета по вопросам теле и радиовещания», – сказал Бурбак.

Он назвал российских журналистов «информационными войсками Кремля», против которых необходимо бороться.

«Украинское войско сдерживает московские нападения на фронте, но враг атакует каждого украинца через телеэкраны. Это нужно остановить. В прогрессивных странах Запада, которые являются примером свободы слова, уже началась борьба с российскими пропагандистами. Кремль пытается подать это как атаку на журналистику. Нет, это не журналистика, это информационные войска Кремля на чужой территории, замаскированные под свободные СМИ», – заявил депутат.

Политик обратился к кандидатам в президенты с призывом во время предвыборной кампании действовать в интересах страны.

«Также, обращаюсь к кандидатам в президенты, конкуренция и дискуссии во время предвыборной гонки не должны работать против страны, помним об этом каждую минуту. Только единым фронтом мы сможем защитить и развивать Украину», – подчеркнул он.

Напомним, что ранее «ПолитНавигатор» сообщал о том, что меджлисовский пропагандист объявил СМИ «русскими танками», подлежащими уничтожению.