Меджлисовский пропагандист объявил СМИ «русскими танками», подлежащими уничтожению

31.08.2018, Киев, Владимир Гладков

Украинские оппозиционные телеканалы нужно ликвидировать, поскольку они «стреляют по мозгам украинцев».

Об этом в своем видеоблоге заявил бывшйи российский журналист, замдиректора меджлисовского телеканала «ATR» Айдер Муждабаев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Телеканал «NewsOne» взят под контроль, со «112 Украина» увольняются сотрудники, которые понимают, чем пахнет дело. Рекомендую всем приличным людям из этих каналов уходить, потому что это будет, мягко говоря, зашквар, а грубо говоря – работа на Россию. Журналисты должны понимать, что их будут использовать», – сказал Муждабаев.

Также он причислил к вражеским телеканал «ZIK», который перестал его звать на передачи.

«Плюс телеканал «ZIK», мне даже не нужно никакой информации, что его приобрел Медведчук. Меня вдруг перестали звать на телеканал, раньше раз в неделю-две звали точно, я у них был любимым спикером. Все, лавочка закрылась, больше мне никто не звонит, и я понимаю почему – тоже прибрали к рукам», – заявил пропагандист.

По его мнению, все оппозиционные телеканалы являются вражеским оружием, на которое принципы свободы слова не распространяются.

«Я разговаривал с медиаэкспертами, ситуация катастрофическая. На выборах все эти танки будут пущены в ход. СБУ могут по своим агентурным разработкам разоблачать этих товарищей. И не надо с ними церемониться, надо смотреть доказательства, собирать информацию, и на этом основании эти каналы либо отбирать у владельцев, либо закрывать. Я журналист и говорю закрывать СМИ, но это не СМИ, это пропагандистская клоака, это пропаганда и оружие. Значит спецслужбам нужно с ними работать, потому что это прямая угроза безопасности Украины, это танки, которые стоят посреди Киева и будут стрелять по мозгам украинцев со всех сторон», – считает Муждабаев.

Ранее «ПолитНавигатор» привел слова Муждабаева, который в интервью израильскому режиссёру-документалисту Леониду Канферу заявил о том, что Россия – это абсолютное зло, которое всех пожирает, а также потребовал запретить использование русского языка на Украине.

Также меджлисовский пропагандист отчитал либерального российского рок-музыканта Андрея Макаревича, заявившего о возможности покупки Крыма Россией у Украины.