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14.04.2021, Киев, Вадим Москаленко
 
Дзен, Медицина, Политика, Украина, Финансы, Экономика
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В украинском бюджете больше нет денег на покупку вакцин

Новости Украины

Несмотря на то, что год только начался, в украинском бюджете уже не хватает средств даже на закупку вакцин от коронавирусной инфекции.

Об этом в ходе пленарного заседания Верховной рады заявил депутат от «ОПЗЖ» Нестор Шуфрич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нельзя не обратить внимание на почти 500 умирающих от коронавируса каждый день. Сегодня тоже 467 погибших, это данные на вчерашний день. Как так может быть, что на Украине, которая прошла только один бюджетный квартал, министр здравоохранения уже кричит, что у него не хватает денег на закупку вакцины? Неужели мы уже купили тридцать миллионов, и необходимо купить следующие десять?

У нас едва есть один миллион вакцин. И мы не знаем, что будет дальше, мы абсолютно не готовы к процессу вакцинации», – сказал депутат.

Напомним, ранее в Киеве признались, что Украина позорно провалила кампанию по вакцинации населения.

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