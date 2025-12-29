Власти Израиля помогают Зеленскому и его подельникам скрываться от народного возмездия после разграбления Украины.

Об этом в интервью американскому блогеру Стиву Дуднику заявил адвокат и экс‑советник украинской разведки Константин Бедовой, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«У Зеленского с властями Израиля есть какие-то тайные, очень серьезные договоренности. Потому что, во-первых, его родители там. Во-вторых, когда меня начали незаконно преследовать, израильский депутат пообещал поднять прессу. А через неделю он ко мне возвращается, и говорит: есть запрет у прессы говорить о тебе.

В Израиле мне позвонил человек, и заявил, что он руководитель группы киллеров, который работал на СБУ. И попросил у меня содействия в подготовке убийства человека. Я, естественно, начал в разные стороны в Израиле сообщать, что вот человек, вот его данные, вот его телефон, удостоверение личности. Ноль реакции.

А он сказал, что у него документы оперативного прикрытия израильские, значит, есть какие-то глубокие серьезные договоренности. И я уверен, что и Миндича, и второго этого бедолагу, Цукермана, их охраняют», – сказал Бедовой.