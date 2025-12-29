Верхушка Израиля активно помогает Зеленскому гробить и грабить Украину – Бедовой
Власти Израиля помогают Зеленскому и его подельникам скрываться от народного возмездия после разграбления Украины.
Об этом в интервью американскому блогеру Стиву Дуднику заявил адвокат и экс‑советник украинской разведки Константин Бедовой, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«У Зеленского с властями Израиля есть какие-то тайные, очень серьезные договоренности. Потому что, во-первых, его родители там. Во-вторых, когда меня начали незаконно преследовать, израильский депутат пообещал поднять прессу. А через неделю он ко мне возвращается, и говорит: есть запрет у прессы говорить о тебе.
В Израиле мне позвонил человек, и заявил, что он руководитель группы киллеров, который работал на СБУ. И попросил у меня содействия в подготовке убийства человека. Я, естественно, начал в разные стороны в Израиле сообщать, что вот человек, вот его данные, вот его телефон, удостоверение личности. Ноль реакции.
А он сказал, что у него документы оперативного прикрытия израильские, значит, есть какие-то глубокие серьезные договоренности. И я уверен, что и Миндича, и второго этого бедолагу, Цукермана, их охраняют», – сказал Бедовой.
В свою очередь, Дудник отметил рост антисемитизма на Украине.
«Вот эти вот фамилии бежавших с Украины, их слышал весь народ. А не приведет ли это к тому, что когда все это закончится, украинский народ скажет: а кто это был, опять «жиды»… Недавно на Украине ставили ханукию, и я видел, что в соцсетях творилось, как многие украинские патриоты кричали: что вообще что-то творится, жиды захватывают Украину. Это не приведет еще к более сильной эскалации?», – риторически спросил блогер.
«Во всем мире волна жуткая антисемитизма, призывы к насилию, насилие, нападения на евреев. Украину это не минуло. Огромное количество людей возлагает вину не на конкретного Цукермана, Миндича, Зеленского, а возлагают вину на еврейский народ», – добавил Бедовой.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: