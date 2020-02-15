Власть Черногории пытается обмануть Церковь, чтобы снизить накал протестов

15.02.2020, Белград, Алексей Топоров

Прозападные власти Черногории пытается обмануть верующих Сербской Православной Церкви, чтобы снизить накал протестов, которые начались в конце 2019 года в знак протеста против конфискации режимом храмов и монастырей СПЦ с целью передачи их подконтрольным режиму раскольникам.

В то время как черногорский премьер обещает церкви внести правки в дискриминационный закон, президент называет СПЦ инструментом борьбы против Черногории. Об этом сообщают балканские СМИ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Накануне, 14 февраля, в Подгорице, на территории респектабельной правительственной виллы «Горица» состоялась встреча премьер-министра Душко Марковича с представителями Епископского совета СПЦ, представляющего глав все действующих на территории страны сербских православных епархий во главе с митрополитом Черногорским и Приморским Амфилохием Радовичем. Мероприятие стало первым с момента принятия Закона о свободе вероисповедания (согласно которому власть может отобрать у СПЦ храмы и монастыри в государственную собственность и впоследствии передать раскольничьей «Черногорской православной церкви») и начала массовых протестов верующих в городах страны, фактом общения власти и канонической церкви. Встреча произошла по инициативе Марковича и длилась пять часов.

«Обе стороны полностью выразили свое мнение по нерешенным вопросам, связанным с этим законом, – говорится в совместном заявлении по итогам мероприятия. – Церковь утверждает, что на данном этапе следует говорить об изменениях в законе, а не о его применении, поскольку, по мнению Церкви, закон не соответствует Конституции или международным стандартам. Правительство считает, что посредством диалога и укрепления взаимного доверия, а также путем предоставления дополнительных и надлежащих гарантий, этот закон может быть применен как современный и соответствующий Конституции и европейским стандартам».

При этом, пока «добрый полицейский» Душко Маркович говорил об «укреплении взаимного доверия», «злой полицейский», президент Мило Джуканович, делал заявления совсем другого плана.

Находясь с визитом во Франции, в интервью Агентству «Франс Пресс» он заявил о том, что намеревается создать автокефальную «православную Церковь в Черногории», которая «объединит всех православных верующих, как сербов, так и черногорцев».

«Сербская Православная Церковь является одним из важных инструментов, используемых идеологами великосербского национализма против Черногории, против независимости Черногории, против ее национальной, культурной и религиозной самобытности», – добавил Джуканович.

Комментируя последние действия черногорского лидера, глава МИД Сербии Ивица Дачич сказал, что тот явно переоценил свои силы в давлении на сербскую идентичность своих сограждан.

«Джуканович явно переигрывает, – сказал Дачич. – Он не понимает, какая обратная сила возникает при давлении не какие-то политические вещи, а на идентичность и генетический код».

Ранее Черногория запретила сербские телепередачи из-за критики антицерковного закона.