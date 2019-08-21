Во Львове собрались декоммунизировать легенду советской космонавтики

21.08.2019, Киев, Владимир Гладков

Студент-юрист Дмитрий Ворончак выступил с инициативой переименовать одну из улиц Львова, названную в честь советского космонавта Владимира Комарова, погибшего во время полёта.

Об этом студент заявил в эфире местного телеканала «НТА», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению будущего юриста, такое название улицы имеет идеологическую подоплеку.

«Советский Союз всегда в своей политике маркировал улицы и памятники… Это имеет подтекст, что если бы человек прочитал что-то про эту улицу, то он сразу нашел бы о 50-летии Октябрьской революции, в честь чего и был сделан этот полет», – сказал студент.

Взамен Ворончак предложил переименовать улицу в честь умершего в прошлом году русофоба, антисемита, идеолога «белой расы» Левко Лукьяненко.

При этом местные жители без одобрения встретили данную инициативу, не видя необходимости менять привычное название улицы. Однако данный вопрос может быть всерьез рассмотрен городским советом только после того, как инициатор соответствующей петиции сможет за оставшиеся 48 дней собрать 500 подписей, которых у него пока только 35.

Отметим, что Комаров стал командиром первого в мире экипажа космического корабля. Он также стал первым человеком, побывавшим в космосе дважды и первым человеком, который погиб во время полёта в космос.

Напомним, ранее с аналогичным предложением выступали власти Ужгорода, желавшие переименовать в честь Лукьяненко улицу Льва Толстого.