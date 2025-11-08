ВС РФ сгребают совком покровский гарнизон ВСУ в Мирноград
Зеленский и его окружение уже настолько очевидно себя ведут в определённых ситуациях, что при осаде большого города можно спокойно оставлять дыру, рассчитывая на то, что приказа о выводе гарнизона всё равно не будет.
Об этом в эфире своего видеоблога заявил российский либеральный военный эксперт Валерий Ширяев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Гипотеза, что мозги Зеленского и его окружения категорически не переваривают неравноценного размена, перешла в разряд доказанных фактов, это уже закон природы. Когда 30 раз одно и то же происходит, и ни одного исключения, будем считать, что все дальнейшие подобные ситуации можно смело планировать…
Что это означает? Я тебе подкову сделал, дырку оставил, но ты всё равно не уйдёшь, так устроен твой мозг. Мне даже кажется, что это не Зеленского генеральная идея, это Ермак. …
Неравноценный обмен – это не «большое на маленькое» не хочу менять. Это непохожие вещи. Апельсин на свободу – не бьются в голове эти две вещи. Или жизни на территории – никак не складывается. Если бы это было выражено в гривнах, Зеленский с Ермаком могли бы посчитать, выгодно или нет. Когда неравноценные вещи лежат на весах, они всегда боятся продешевить», – рассуждал Ширяев.
По его мнению, этим пользуется российское командование.
«Российская армия за эту неделю не вытесняла из Покровска бойцов через контролируемый [ВСУ] участок. А наоборот, как совком, вправо, на восток сдвигала украинские подразделения в Мирноград, и к этому предпринимались все меры. И там надо собрать как можно больше украинских войск таким способом.
[Мирноград будет полностью окружён?] Да. В Мирнограде сейчас уверенный контроль украинской армии, он полностью в системе огневого контроля, управления. Очень плохо с доставкой, потому что всё через эту горловину, там беда», – объяснил эксперт.
