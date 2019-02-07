07.02.2019, Донецк, Владимир Гладков

Украинские военные ведут непрекращающийся обстрел территории Васильевской насосной станции на территории ДНР.

Об этом сообщает в официальном Telegram-канале Представительство ДНР в СЦКК, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня в 14:50 вооруженные формирования Украины открыли огонь со стороны н.п. Новоселовка-2 в направлении н.п. Васильевка с применением СПГ. Под обстрел попал район Васильевской насосной станции первого подъема Южнодонбасского водовода», – говорится в сообщении.

Позже в Представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что ВСУ продолжают вести огонь по району Васильевской насосной станции.

«Из-за продолжающегося обстрела с применением крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия ротация сотрудников станции не представляется возможной. Представительство ДНР в СЦКК повторно запросило дополнительные гарантии безопасности у украинской стороны в СЦКК для установления устойчивого режима тишины в данном районе и эвакуации персонала», – отметили в ведомстве.

Напомним, ранее «ПолитНавигатор» сообщал, что ВСУ неоднократно совершали обстрелы территории Васильевской насосной станции, одна из которых чуть не закончилась прекращением водоснабжения миллиона жителей Донбасса.