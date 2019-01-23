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ВСУ едва не лишили воды более миллиона жителей Донбасса
В ночь на 23 января украинские военные обстреляли Васильевскую насосную станцию первого подъема Южнодонбасского водопровода, которая обеспечивает водой более миллиона местных жителей.
Об этом сообщается на официальном сайте Представительства ДНР в СЦКК, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«В результате обстрела повреждения получили проходная станции, а также здания хлораторной и аккумуляторной. Персонал смены был вынужден укрыться в убежище.
На место обстрела прибыла наблюдательная группа Представительства ДНР в СЦКК, которая зафиксировала, что обстрел велся с направления населенного пункта Новоселовка-2 с применением АГС (автоматический станковый гранатомет – прим. ред.).
Напомним, насосная станция первого подъема Южнодонбасского водопровода – стратегический объект системы водоснабжения, к которому подключены пять фильтровальных станций, обеспечивающих водой 1,3 миллиона человек, проживающих по обе стороны соприкосновения», – говорится в сообщении.
Напомним, ранее Представительство ДНР в СЦКК сообщало, что украинские военные обстреляли из минометов территорию насосной станции в ДНР, в результате чего были повреждены два гражданских автомобиля.
Также перед этим украинскими военными был обстрелян служебный автомобиль коммунального предприятия «Вода Донбасса», расчищавший дорогу для работников Васильевской фильтровальной станции.
Метки: военные преступления ВСУ, конфликт в Донбассе, обстрелы мирных жителей
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