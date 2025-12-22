Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Из Сумской области, где бои давно перешли в позиционную фазу, поступают хорошие новости: ВС РФ смогли занять новые населенные пункты и продвинуться на территориях, которые пришлось оставить несколько месяцев назад в результате контратак ВСУ.

Новые населенные пункты – это приграничные села Грабовское и Рясное в Краснопольском районе. В принципе информацию подтвердила и украинская сторона, заявив, что в Грабовском русские «похитили 50 мирных жителей и вывезли их на территорию РФ». Что интересно, «похищенные» – люди, которые отказались ранее от эвакуации на украинскую сторону. То есть на деле речь идет о мужчинах призывного возраста, резонно опасающихся попасть под мобилизацию, или тех, кто ждал Россию. Само же «похищение» на деле представляет собой эвакуацию мирного населения с освобожденных от нацистов территорий, что мы наблюдали ранее в Авдеевке, Красноармейске и так далее.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Военблогер Герман Куликовский опубликовал примечательное видео, где запечатлена феерическя история украинских бойцов на этом направлении. Российский разведдрон зафиксировал, как два явно нетрезвых ВСУшника в разных локациях крутят «факи», показывают задницы, пьют с местными самогон и дают им пострелять в воздух из личного оружия.

Следующий кадр – стоящий на коленях со связанными руками один из участников этого перформанса. Он благодарит ВС РФ то, что «дали нам п#ды».

«Приношу свои искренние извинения глубочайшие извинения за свое непристойное поведение, за то, что показывал задницу. Готов исправиться, больше такого не повториться. Россия – лучшая держава. Путин – президент мира», – говорит пленный.

После этого он начинает петь гимн РФ.

В украинских военных пабликах по этому поводу негодование.

«Группа, похожая на личный состав с удерживавшим там позиции оружием, совершенно безответственно относились к выполнению задач, а самое удивительное, что это никто не проверял и не контролировал. В частности, бойцы предоставляли свое табельное оружие местным, безопасно вели себя под вражескими дронами и могли под теми же дронами «накрывать поляну», – негодует «Дип стейт».

Там считают. что нужно срочно провести аудит приграничных участков, чтобы «потом не пришлось делать заявлений об отступлении из-за попыток противника прорвать границу преобладающим количеством».

В свою очередь российский военблогер Анатолий Радов, составляющий одни из наиболее точных карт СВО на основе информации от бойцов с мест, указывает, что ВС РФ сумели вернуть на Сумщине под свой контроль ранее утраченное село Алексеевка.