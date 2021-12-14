«Вы будете смеяться, но у нас войны нет»: экс-военный прокурор Украины

Новости Украины

Чтобы говорить об окончании «войны» с Россией, Украине необходимо сначала её объявить или каким-то иным образом оформить юридически.

Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявил бывший главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Как бы это ни досадно было признавать, правильно сказал пресс-секретарь российского президента – посмотрим, как будет, как бы они могли это воплотить. Обещать и вообще говорить, что будет референдум – это очень хорошо, это не значит провести. Но пан Стефанчук говорит, что это согласно закону о референдуме. Так этот юрист должен был бы сказать: Конституцией Украины и законом о референдуме запрещено ставить на референдум вопросы изменения территориальных границ, территориальной целостности Украины, и тем более войны и мира», – сказал экс-прокурор.

«Там нет такого про войну и мир, но интересно, как можно ставить вопрос о прекращении войны, которой нет? Вы будете надо мною смеяться, но у нас войны нет. У нас есть особенный период. Украина и Украине никто не объявлял войну. Для того, чтобы остановить войну, нужно ратифицировать какой-то документ, или огласить в Верховной раде, что мы объявляем войну и тут же её заканчиваем путём какого-то такого [референдума]», – заявил Матиос.

Напомним, ранее в интервью «1+1» президент Украины Владимир Зеленский заговорил о возможности референдумов по Донбассу и Крыму, а также «в отношении остановки войны в целом». В комментарии «ПолитНавигатору» практически все эксперты связали такие перемены в риторике украинского президента с состоявшимся накануне звонком президента США Джо Байдена.