«Взял и развернул весь мир к Китаю!» – Салливан раскритиковал тарифы Трампа

Америка оказалась в стратегически невыгодном положении по отношению к Китаю из-за тарифной политики Дональда Трампа.

Об этом заявил бывший советник по нацбезопасности президента США Джейк Салливан, выступая перед студентами Гарвардской школы Кеннеди, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Для стран оси Анд, стран Юго-восточной Азии экономика – главная ценность государства. И введение почти 50-процентных пошлин на Камбоджу и Вьетнам должно было стать абсолютным шоком для их системы. Особенно учитывая тот факт, что США фактически поощряли компании переезжать из Китая во Вьетнам для экспорта в Соединённые Штаты.

Эти тарифы были приостановлены, но к тому моменту в некотором смысле ущерб уже был нанесён. Поскольку возникла неопределённость, ощущение того, что в какой-то момент всё это может быть восстановлено.

И неудивительно, что КНР на это посмотрела и сказала – позвольте мне отправиться в тур доброй воли и сказать другим странам, что мы являемся ответственным действующим лицом, мы – те, на кого вы можете положиться.

И я думаю, в этом отношении не только в Юго-Восточной Азии, но и во всём мире решение о тарифах поставило США в стратегически невыгодное положение по отношению к Китаю. Что парадоксально, учитывая, что сейчас большая часть заявленного о тарифной политике было направлено на то, чтобы попытаться объединить другие страны вокруг общего подхода к КНР», – сказал Салливан.