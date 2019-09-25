25.09.2019, Киев, Ольга Козаченко
 
Политика, США, Украина
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Янукович готов вывалить компромат на Байдена

Джо Байден в бытность свою вице-президентом США неоднократно звонил тогдашнему президенту Украины Виктору Януковичу, свергнутому  в 2014 году в результате государственного переворота.

Об этом в интервью «Комсомольской правде» рассказала бывший пресс-секретарь Януковича Анна Герман.

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По ее словам, Янукович с первой минуты своего вынужденного пребывания в России не переставал никогда работать над тем, чтобы вернуться на родину.

«Тем более, что сейчас – в тех историях украино-американских отношений, в этой новой истории, которая началась, есть много нюансов, которые Янукович мог бы прояснить. В частности, по [вице-президенту США при Бараке Обаме] Байдену, который не раз звонил Януковичу во время его президентства. Я знаю об этом, и я знаю, о чем были эти разговоры», – сказала Герман.

По ее словам, Байден в очень жесткой форме требовал от Януковича отпустить из тюрьмы Юлию Тимошенко, но получил «жесткий ответ», что это решает украинский суд, что очень не понравился вице-президенту США.

«И даже тогда официальные лица, с которыми я общалась, обратили мое внимание на то, что, вот, президент позволил себе отказать Байдену и это плохо закончится для него. Тут Янукович тоже мог бы сказать свое слово в той истории, которая сейчас на первых страницах всех мировых газет и которая может иметь очень неожиданное окончание. Я думаю, что Виктор Федорович бы мог тут очень многое рассказать», – считает Герман.

Как сообщал «ПолитНавигатор», в администрации президента Дональда Трампа требуют от Киева дать ход расследованию в отношении Байдена, чей сын получил должность в энергетической компании, работающей на Украине.

При этом сам Байден признавался ранее, что шантажировал Украину и вмешивался в ее внутренние дела.

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