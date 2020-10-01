Ярош угрожает восстанием и собирается на переговоры в Минск

01.10.2020, Киев, Максим Карпенко

Украинскую делегацию на переговорах по урегулированию кризиса на Донбассе может возглавить бывший главарь запрещенного в России «Правого сектора», боевик Дмитрий Ярош.

Свою кандидатуру праворадикал предложил президенту Владимиру Зеленскому, опубликовав заявление в собственном блоге, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ярош заявил, что будет вести диалог с позиции силы, пригрозив восстанием в случае, если «Минские договоренности» будут выполнены.

«Минские договоренности» – это зло для Украины, и их реализация приведет к украинскому восстанию, а следовательно, к еще большей крови наших соотечественников. Она нам не нужна. Нам нужна не капитуляция, а мир через украинскую победу. Чтобы выйти из этой патовой ситуации, предлагаю Владимиру Зеленскому свою кандидатуру в качестве руководителя украинской делегации в ТКГ. Считаю, что любые переговоры с врагом должны проходить с позиции силы, а не немощности и предательства», – написал Ярош.

Напомним, ранее из состава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе на переговорах в Минске был выведен экс-премьер Витольд Фокин, призывавший к компромиссам с республиками Донбасса, включая полную амнистию ополченцев ЛДНР и прямые переговоры.

Отстранение 87-летнего Фокина от переговоров произошло на следующий день после того, как он во время унизительного допроса в Верховной раде отказался признать, что Россия воюет с Украиной.