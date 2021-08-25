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25.08.2021 09:00 (Мск), Киев, Вадим Москаленко
 
Дзен, Общество, Политика, Сюжет дня, Украина
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Ющенко объявил украинцев квазинацией

Новости УкраиныУкраинцы за 30 лет независимости так и не стали полноценной, здоровой и единой нацией....

Украинцы за 30 лет независимости так и не стали полноценной, здоровой и единой нацией.

Об этом в интервью украинской журналистке Наталии Влащенко заявил экс-президент Украины Виктор Ющенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я должен быть очень откровенным, без глубоких комментариев сказать – украинцы до сих пор являются квазинацией. Многого из того, что характерно для здоровой, сильной и консолидированной нации, у нас нет. Поэтому много вопросов, которые должны быть вынесены на повестку дня, это как раз вопросы, которые относятся к формированию глубокого национального самосознания, от этого сила будет только набираться. Поэтому я бы сказал, что у нас во внутреннем измерении слабые национальные процессы. Я думаю, что это на сегодня наша главная беда», – заявил Ющенко.

Напомним, ранее в Киеве признали, что существование в одной стране двух практически тождественных по количеству групп населения, одна из которых считает, что украинцы есть, а другая – что нет, ставит точку на каком-либо серьёзном развитии государства.

Кроме того, проведённый на Украине социологический опрос показал, что идеальным государством для её народа является доиндустриальная гетманская страна, в которой происходят постоянные майданы и госперевороты.

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