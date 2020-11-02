Зачем американцы подстрекали ополченцев к походу на Харьков?

02.11.2020, Москва, Владимир Гладков, Сергей Рулёв

Теневая структура Госдепа США корпорация Rand, ранее уличённая в поддержке уличных протестов либеральной оппозиции в Москве, является враждебной России структурой.

Об этом заявил подполковник ФСБ Андрей Пинчук, экс-глава МГБ ДНР в субботу в Москве на съезде «Союза добровольцев Донбасса», о готовности которого подавлять беспорядки в столице сообщали СМИ.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Это действительно наши враги, но это враги России, а не только Союза добровольцев Донбасса», – сказал Пинчук.

«Rand – это не частная компания, а компания, которая интегрирована с систему власти в Америке по принципу «открытых дверей». Это принцип циркуляции госслужащих и работников исследовательских центров. Конечно, частной она не является», – подчеркнул сопредседатель «СДД».

При этом Пинчук рассказал о ранее неизвестном широкой общественности случае – американцы, которые обычно с целью «прощупывания обстановки» встречаются с представителями всех спектров политсил, проводили такую встречу и с руководством «Союза добровольцев Донбасса», подстрекая их начинать наступление на Харьков.

«У нас в своё время была встреча с их представителями, и они нам активно рекомендовали прямо сейчас повлиять на руководство РФ пойти войной на Харьков. Это дословная цитата. Это представители Rand, которые были членами штаба тогдашнего кандидата в президенты Клинтон», – сказал Пинчук, дав понять, что, очевидно, встреча проходила в 2016 году, когда в США проходили предыдущие президентские выборы.

В 2016 году штаб Хиллари Клинтон был заинтересован в обострении военного противостояния на Украине, чтобы использовать это во время антироссийской предвыборной агитации, где Дональду Трампу демократами приписывалась роль «ставленника Кремля».

Такую версию в беседе с «ПолитНавигатором» высказал экс-депутат горсовета Харькова политический обозреватель Константин Кеворкян.

«На фоне предвыборного противостояния Клинтон и Трампа в 2016 году, резкое обострение обстановки на Украине сыграло бы в плюс Хиллари, которая разыгрывала тогда антироссийскую карту.

Ни о каком наступлении на Харьков в 2016 году речи быть не могло: ситуация в стране в целом была взята Киевом под контроль, фронт стабилизировался, минский переговорный формат функционировал. Зато в случае резкого обострения ситуации подконтрольные демократам СМИ могли получить новую тему для атаки на внутриполитических и якобы пророссийских оппонентов.

Такие вещи называются «провокация». Если они эффективно используют даже отсутствующие поводы, то как можно было бы обыграть настоящий!

Но подобный вброс — если он имел место быть — должен сразу стать известным российским спецслужбам (возможно, на что и было рассчитано). Тогда это можно рассматривать как некую комбинацию: РФ сознательно идёт на обострение, Хиллари получат Белый Дом, Россия — Харьков.

Но РФ сознательно избегала и избегает войны на два фронта — Сирия продолжает дымить, и новой войны России на Донбассе не нужно. К тому же, как показала практика договорённостей с «нашими западными партнёрами», с ними сложно честно договорится даже о нормальных вещах, не говоря уже о хитроумных комбинациях — потому и размен не состоялся. Если, повторюсь, вышеописанные события происходили в действительности», – рассуждает Кеворкян.