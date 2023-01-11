«Запятая, а не точка»: мирного договора с Украиной не будет

Олег Кравцов.  
11.01.2023 11:56
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, КНДР, Россия, Украина


Боевые действия на Украине могут завершится не мирным договором, а соглашением о прекращении огня.

Такое мнение, передает корреспондент «ПолитНавигатора», высказал ведущий научный сотрудник Института Китая и современной Азии, один из ведущих российских специалистов по Корее Константин Асмолов.

Боевые действия на Украине могут завершится не мирным договором, а соглашением о прекращении огня....

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По его словам, недавнее заявление секретаря СНБО Украины Алексея Данилова, сообщившего, что Украине якобы предлагают перемирие по корейскому сценарию, «не имеет ничего общего с реальностью».

«Он держит в голове, что по 38-й параллели была проведена демилитаризованная зона, не зная, судя по всему, как шла Корейская война и почему именно там прошла граница. А проведение им параллелей между Украиной и РК получается совсем интересным. На мой взгляд, боевые действия на Украине могут, как и в Корее, прекратиться соглашением о прекращении огня, а не мирным договором», – сказал эксперт «Московскому комсомольцу».

Впрочем, он добавил, что соглашение станет запятой, а не точкой, потому что ни одна из сторон не будет удовлетворена условиями.

«Для Украины это потеря значительной части территории. А общество России не согласится с тем, что часть территорий, которые по итогам референдумов вошли в состав РФ, снова заняты Украиной», – уточнил Асмолов.

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