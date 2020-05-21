21.05.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Компромат, Коррупция, Криминал, Общество, Политика, Россия, Скандал, США, Украина
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Зе-команда будет всеми силами саботировать расследование против Порошенко


У президента Украины Владимира Зеленского планируют саботировать расследование по делу Порошенко-Байдена по факту 111 ст. государственной измены и 343 ст. «вмешательство в деятельность работника правоохранительных органонов» – из-за страха перед США.

Об этом в эфире телеканала «КРТ» заявил украинский политический эксперт Андрей Золотарёв, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я думаю, что с приговором Порошенко спешить не будут, – ни с обвинительным, ни с оправдательным. Будут действовать по принципу «то ли шах помрёт, то ли ишак сдохнет». Памятуя печальный опыт участия команды Порошенко в президентской компании США на стороне госпожи Клинтон.

Да, создадут следственную комиссию Верховной Рады, да по 111ст. и по 343 ст. зарегистрировали дело в ЕРДР. Но если бы Венедиктова этого не сделала, она бы совершила должностное преступление. Тут все верно, но форсировать процесс не будут, дождутся результатов выборов в США», – заключил эксперт.

Напомним, в Киеве были обнародованы аудиофайлы переговоров Байдена и Порошенко, в которых экс-президент Украины согласовывает с руководством США назначения в Киеве, при этом американский вице-президент откровенно шантажирует своего собеседника.

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