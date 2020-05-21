21.05.2020, Киев, Ольга Козаченко
 
Украина
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Запад не заинтересован в показаниях Порошенко


Для экс-президента Петра Порошенко обойдется без особых последствий скандал с обнародованными разговорами с вице-президентом США Джозефом Байденом.

Такое мнение высказывают политические эксперты, опрошенные «Известиями», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Уголовное дело по факту слитых «пленок», говорит киевский политолог Андрей Золотарев, не получит хода.

«Возможно, создадут в Верховной раде специальную следственную комиссию. Но дальше дело не пойдет. Наверное, будут тянуть до американских выборов, а там всё и забудется», – прогнозирует украинский эксперт.

Не видит перспектив уголовного преследования Порошенко и замдиректора Центра украинистики и белорусистики МГУ Богдан Безпалько.

«Зеленский уже год находится у власти, он много раз мог отправить предшественника за решетку. Очевидно, что бывший президент защищен международным иммунитетом. Западные партнеры не хотят, чтобы он начал давать показания. Поэтому и нынешний скандал закончится ничем», – считает Безпалько.

Напомним, что в Киеве были обнародованы аудиофайлы переговоров Байдена и Порошенко, в которых тогдашний президент Украины согласовывает с руководством США назначения в Киеве, при этом американский вице-президент откровенно шантажирует своего собеседника.

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