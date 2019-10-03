Зеленский надеется, что Путин его пощадит

03.10.2019, Киев, Ольга Козаченко

Президент Украины Владимир Зеленский верит, что Россия может пойти на уступки в рамках подписанной Киевом «формулы Штайнмайера», которая предлагает механизм предоставления Донбассу особого статуса.

Такое мнение в комментарии киевской интернет-газете «Страна» высказал директор украинского Института глобальных стратегий Вадим Карасев.

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«Во-первых, Зеленский – молодец, что вообще вышел и сказал о планах по «формуле Штайнмайера». Хотя бы это говорит о том, что мы уже стали ближе к прочному перемирию, просто словами о мире тут уже не отделаться. Очевидно, Зеленский рассчитывает, что в рамках Нормандского формата он встретится с Путиным, выведет щадящую формулу для Украины, возможно, верит, что Россия может пойти на уступки в рамках «формулы Штайнмайера». Посмотрим, как оно будет», – сказал политолог.

Он полагает, что украинский парламент примет необходимые для реализации формулы Штайнмайера законы.

«На этой неделе будут внесены изменения в законодательство и станет разрешена прослушка депутатов, в таком случае, если кто-то будет протестовать, с ними разберутся быстро. Думаю, что и сам Зеленский уже на собственном опыте это понял в Америке, что не везде нужна демократия. Внутренний хай будет, Порошенко, патриоты, националисты поднимут бучу, но думаю, что Верховная рада все равно сделает все, что нужно», – считает Карасев.

Отметим, что Зеленский заявил, что будет принят новый закон об особом статусе Донбасса, с чем категорически не согласились в Москве.

Свое несогласие по этом поводу, причем в категорической форме, высказали лидеры ДНР и ЛНР.

Как сообщал «ПолитНавигатор», в Киеве начались протесты праворадикалов и боевиков против реализации формулы Штайнмайера, которая прописывает механизм проведения в Донбассе выборов и предоставление региону особого статуса.